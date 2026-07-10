Mondiali 2026, Francia-Marocco 2-0: i Bleus in semifinale

Ai Mondiali 2026, il primo match dei quarti di finale se lo aggiudica la Francia, che conquista un posto in semifinale battendo per 2-0 il Marocco. In rete il solito Mbappé e il compagno Dembélé, che stendono i nordafricani mai davvero in partita. Al prossimo turno, i Bleus sfideranno la vincente di Spagna-Belgio, in programma domani sera alle 22 italiane.

Il film della partita

Al Gillette Stadium di Boston, la Francia scende in campo convinta dei propri mezzi e forte dei pronostici. Un Marocco timido riesce a contenere con difficoltà lo strapotere francese sul campo. Per quanto i Bleus dominino, non riescono a trovare facilmente lo specchio della porta avversaria. L’occasione migliore arriva poco prima della mezz’ora: Mbappé scatta in solitaria, entra nell’area di rigore marocchina e rimedia un penalty dopo essere stato atterrato da Mazraoui. Il capitano francese va sul dischetto e aspetta l’OK del Var per poter calciare: il tiro, privo di forza, viene intercettato con facilità dal portiere Bounou, che si getta nella giusta direzione e abbraccia il pallone.

Il resto del primo tempo prosegue in sostanziale equilibrio. Al 47′, in pieno recupero, trillo di Digne: il terzino francese calcia da lontano e il pallone si abbassa tanto da colpire in pieno la traversa. Boato dei tifosi, ma si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Al rientro in campo, il Marocco sembra più convinto e inizia ad allungarsi. Nel momento migliore dei nordafricani, i Bleus colpiscono con Mbappé, che si fa perdonare il rigore horror sbagliato 30 minuti prima: il capitano francese riceve sulla sinistra dell’area da Doué, si sistema il pallone e trova la rete con un tiro a giro che si infila all’incrocio dei pali. Bounou si lancia, ma la palla è imprendibile. Per Mbappé si tratta dell’ottavo gol in questo Mondiale, una rete che gli permette di raggiungere Messi in vetta alla classifica marcatori. La partita si fa tutta in discesa per la Francia, che approfitta del momento di smarrimento del Marocco per raddoppiare: al 66′ è Dembélé a mettere il sigillo, servito sempre da Mbappé. I Bleus sfiorano più volte il tris con Barcola, entrato al posto di Doué, e con Mateta. Pochi i guizzi dei nordafricani, che salutano così i Mondiali.