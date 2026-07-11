Wimbledon 2026, oggi la finale femminile Muchova-Noskova: orario e dove vederla

È in programma oggi, 11 luglio, la finale femminile di Wimbledon 2026. Un inedito derby ceco, tra Karolina Muchova, attuale numero 9 del mondo, e la connazionale Linda Noskova, numero 12.

Muchova è approdata in finale dopo aver vinto una battaglia di tre set contro la statunitense Coco Gauff, sconfitta al tie break nel terzo per 12-10. Noskova ha invece sconfitto in due set l’ucraina Kostyuk, che aveva eliminato l’azzurra Jasmine Paolini.

Muchova-Noskova: precedenti, orario e dove vederla

Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in passato, al terzo turno degli Us Open 2025. In quella occasione Muchova ha avuto la meglio dopo una battaglia conclusa in tre set, con il punteggio di 6-7 6-4 6-2.

Il match è in programma oggi alle 17 sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, e si potrà vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e su Now.