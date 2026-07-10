Mondiali 2026, oggi Spagna-Belgio: orario, formazioni e dove vederla

Spagna-Belgio è il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026, che va in scena oggi, venerdì 10 luglio, allo stadio di Los Angeles. Chi vince vola in semifinale contro la Francia che giovedì sera ha sconfitto il Marocco per 2-0 (grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé). Le Furie Rosse arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi mentre la nazionale guidata da Rudi Garcia ha superato con un netto 4-1 gli Stati Uniti. Una vittoria ancor più significativa per il Belgio, alla luce del caso Balogun e delle interferenze di Donald Trump nella Coppa del Mondo.

France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Spagna-Belgio, probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct. Garcia

Il percorso della Spagna ai Mondiali 2026

Ha chiuso il gruppo H al primo posto con 7 punti (due vittorie e un pareggio).

al primo posto con 7 punti (due vittorie e un pareggio). Sedicesimi di finale, vittoria contro l’Austria per 3-0

di finale, vittoria contro l’Austria per 3-0 Ottavi di finale, vittoria contro il Portogallo per 1-0

di finale, vittoria contro il Portogallo per 1-0 Eventuale semifinale contro la Francia

Il percorso del Belgio ai Mondiali 2026

Ha chiuso il gruppo G al primo posto con 5 punti (due pareggi e una vittoria)

al primo posto con 5 punti (due pareggi e una vittoria) Sedicesimi di finale, ha vinto contro il Senegal 3-2

di finale, ha vinto contro il Senegal 3-2 Ottavi di finale, ha vinto contro gli Stati Uniti 4-1

di finale, ha vinto contro gli Stati Uniti 4-1 Eventuale semifinale contro la Francia

Dove vedere in tv Spagna-Belgio

La partita Spagna-Belgio, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, si può vedere in diretta su Dazn, previo abbonamento, e anche in chiaro su Rai1. Fischio di inizio oggi, venerdì 10 luglio, alle 21.00 (ora italiana), allo stadio di Los Angeles, Stati Uniti.