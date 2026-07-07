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martedì 7 luglio 2026

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Mondiali 2026, il Belgio travolge gli Usa 4-1 e zittisce le polemiche: Diavoli Rossi ai quarti

Mondiali 2026, il Belgio travolge gli Usa 4-1 e zittisce le polemiche: Diavoli Rossi ai quarti
(AP Photo/Maddy Grassy)
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Dopo il caso Balogun la squadra di Luis Garcia domina con gli americani: doppietta di De Ketalaere: affronterà la Spagna

Un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli Usa e stacca il pass per i Quarti di finale dei Mondiali 2026. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles De Ketelaere autore di una doppietta, al 9′ e al 33′. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman al 31′. Nella ripresa Vanaken fa 3-1 al 57′. Lukaku segna il 4-1 al 93′. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna. 

Mondiali 2026, il Belgio travolge gli Usa 4-1 e zittisce le polemiche: Diavoli Rossi ai quarti
(AP Photo/Eric Hiller)

L’ironia della nazionale belga su Facebook: “Ribaltate questo”

“Ribaltate questo”. Così su un post diffuso sulla propria pagina Facebook ‘Belgian Red Devils’ la nazionale belga di calcio dopo il successo per 4-1 contro gli Usa negli Ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il riferimento è al caso della squalifica sospesa allo statunitense Balogun. 

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