Tour de France 2026, brutta caduta per Torstein Traeen: cosa si è fatto

Una brutta caduta infrange i sogni di Torstein Traeen al Tour de France 2026. Il corridore norvegese della Uno-X Mobility, maglia gialla, si è fatto male nella tappa del Tourmalet, sui Pirenei, rimediando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale, si legge nei media sportivi. Il 30enne di Hønefoss ha quindi dovuto ritirarsi dalla corsa. Ha salutato tutti all’uscita dall’ospedale mentre si trovava in carrozzina e aveva in braccio due peluche di leone, simbolo della maglia gialla alla Grande Boucle. “L’ultima corsa di Torstein al Tour”, ha scritto ironicamente su Instagram la Uno-X Mobility, sotto il video che ritrae il ciclista norvegese.

😢 Torstein Traeen’s crash on the descent meant the @MaillotjauneLCL leader had to finish the stage in pain.



😢 La chute de Torstein Traeen dans la descente qui condamne le porteur du @MaillotjauneLCL a finir l'étape en souffrance.#TDF2026 pic.twitter.com/zuiSnXPiYR — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

Torstein Traeen e il tumore

Torstein Traeen ha una storia di profonda resilienza alle spalle. Era il 2022 quando, a soli 26 anni, durante un controllo antidoping, gli venne diagnosticato un tumore ai testicoli, rimosso grazie a un’operazione chirurgica e senza la necessità di ricorrere alla chemioterapia, si legge in un articolo di Repubblica. Il classe 1995 è poi tornato a correre in bicicletta circa quattro mesi dopo l’intervento.