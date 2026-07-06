Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo in Coppa del Mondo

Si ferma agli ottavi di finale il cammino ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto dalla Spagna 1-0. Le Furie rosse volano ai quarti grazie alle rete di Mikel Merino nel recupero. La Spagna sfiderà ora la vincente di Usa-Belgio.

Al termine del match, Cristiano Ronaldo ha salutato i tifosi portoghesi in lacrime: per il fenomeno portoghese è stata l’ultima partita in una Coppa del Mondo.

Cristiano Ronaldo saluta i tifosi in lacrime dopo la sconfitta del Portogallo (AP Photo/Gareth Patterson)

Il racconto del match

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 ma le occasioni non sono mancate, soprattutto nella prima parte di gara, quando la Spagna ha sfiorato il vantaggio con Oyarzabal, che ha sprecato una clamorosa opportunità a tu per tu con Costa. Decisivo il portiere portoghese anche sui tentativi dalla distanza di Yamal e Baena. Il Portogallo ha risposto con Cristiano Ronaldo, pericoloso prima con una conclusione neutralizzata dalla difesa avversaria e poi con una spettacolare rovesciata. Nel finale è cresciuta la formazione lusitana, vicina al gol con Nuno Mendes, fermato dalla traversa.

Nella ripresa il match è rimasto a lungo bloccato e con poche occasioni da rete. La Spagna ha provato a rendersi pericolosa con Baena, Olmo e Ferran Torres, mentre il Portogallo ha risposto con Ronaldo e Bruno Fernandes, senza però riuscire a impensierire seriamente Unai Simon. A chiudere i conti ci ha pensato Mikel Merino, entrato all’85’, che ha infilato il portiere spagnolo nel primo minuto di recupero, dopo l’assist perfetto di Ferran Torres. Al 96’ ultima clamorosa occasione per Bernardo Silva, che ha colpito di testa con il pallone che è finito di poco alto.