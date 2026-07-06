Mondiali 2026, Trump sulla squalifica a Balogun: “A Infantino ho solo chiesto un riesame della decisione”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito il contenuto della sua telefonata col presidente della Fifa, Gianni Infantino, sulla squalifica del giocatore della nazionale Usa Folarin Balogun, revocata dalla Fifa, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “Ho solo chiesto un riesame della decisione, non gli ho detto: ‘devi farlo‘”. “Credo che dobbiamo avere in campo tutti i giocatori migliori. Non puoi togliere i giocatori migliori”, ha aggiunto il tycoon. “Sì, ho parlato con Gianni, è un uomo altamente rispettato, non era un fallo”, ha detto riguardo all’azione di gioco che ha portato al cartellino rosso per il giocatore Usa con la Bosnia, che ora potrà essere in campo nell’ottavo di finale con il Belgio, in programma martedì alle 2 di notte. “L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato ha preso una decisione incredibile”, ha proseguito Trump.