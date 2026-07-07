Mondiali 2026, Lukaku fa la ‘Trump dance’ dopo il gol del 4-1 agli Usa: beffa al presidente americano

Romelu Lukaku, dopo aver siglato il gol del 4-1 nell’ottavo di finale dei Mondiali 2026 vinto dal Belgio a Seattle contro gli Stati Uniti, mima una telefonata, poi mette le mani alle orecchie e infine inscena la ‘Trump dance’ con i compagni, imitando il classico balletto con i pugni, fatto spesso dal presidente Usa, in particolare sulle note di ‘Ymca’ dei Village People. Evidente il riferimento polemico alla telefonata del capo della Casa Bianca al presidente della Fifa Gianni infantino sulla squalifica al giocatore Usa Folarin Balogun per la partita contro i Diavoli Rossi, poi annullata dalla Federazione mondiale. La decisione aveva scatenato una bufera per la presunta ingerenza di Trump, ricostruzione smentita da Infantino, che pur ammettendo il colloquio aveva sottolineato l’indipendenza degli organismi della Fifa.

“Lukaku celebrates with the Trump Dance after beating USA 🇺🇸 4-1.”



YMCA 🕺 pic.twitter.com/nvqS1D1I4t — ye-toshi nakamoto (@Kanyeeastyee) July 7, 2026