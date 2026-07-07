Formia, autobus finisce fuori strada: un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato, a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus di linea con tre persone a bordo che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.