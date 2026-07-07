Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del Napoli

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari che ipotizza i reati di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio dell’esercizio 2024 della Ssc Bari, e fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l’insolvenza della stessa società sportiva. Nell’ambito dell’indagine questa mattina i finanzieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un provvedimento di perquisizione nelle sedi della Ssc Napoli, club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, e della Ssc Bari, società di cui il figlio Luigi De Laurentiis è amministratore unico. Il provvedimento scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all’esito dei quali è emerso che il club, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), risulta gravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio.

Al centro dell’inchiesta il trasferimenti di Caprile dal Bari al Napoli

L’operazione di mercato che ha portato al trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli è al centro dell’inchiesta della Procura di Bari nell’ambito della quale, questa mattina, i finanzieri del Comando provinciale barese stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi dei due club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Le perquisizioni sono finalizzate al rinvenimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesa anche a tre direttori sportivi e un procuratore di calciatori, allo stato non indagati. La Ssc Bari, dopo aver acquistato il cartellino del calciatore per il quale aveva riconosciuto al Leeds premi connessi all?eventuale valore di rivendita, lo ha poi venduto a sua volta al Napoli senza alcuna clausola di partecipazione al futuro plusvalore. Il Napoli ha poi venduto il cartellino di Caprile al Cagliari, all’esito di un percorso di valorizzazione sportiva che il Bari, secondo gli investigatori, avrebbe potuto porre in essere allo stesso modo

I pm: “Dalla cessione del portiere ingiusto profitto per il Napoli”

Omettendo nel bilancio di esercizio 2024 della Ssc Bari il trasferimento di un potenziale valore economico di importo significativo a beneficio della Ssc Napoli, connesso alla cessione del calciatore Elia Caprile, Aurelio e Luigi De Laurentiis avrebbero permesso alla società Ssc Napoli di conseguire “un ingiusto profitto”, esponendo “fraudolentemente nel bilancio fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” e omettendo “informazioni la cui rappresentazione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società” Bari, in modo da “trarre in inganno i destinatari del documento contabile”. È quanto contesta la Procura di Bari (procuratore Roberto Rossi, aggiunti Ciro Angelillis e Milto Stefano De Nozza) ad Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del cda del Napoli e amministratore unico del Bari. Nel decreto di perquisizione emesso dalla Procura barese ed eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Bari, di cui LaPresse ha preso visione, i pm ricostruiscono l’operazione di mercato che ha portato Caprile prima dal Leeds United al Bari, poi dal Bari al Napoli e infine al Cagliari. All’atto dell’acquisto dal Leeds United, il Bari ha riconosciuto al club inglese “premi proporzionali all’eventuale incremento di valore del calciatore in occasione di successiva rivendita”. Nonostante ciò, sottolineano i pm, il 24 luglio 2023 il Bari ha ceduto il Napoli “alla correlata Ssc Napoli” per 2,2 milioni di euro, “trasferendo integralmente a quest’ultima sia il diritto alle prestazioni sportive, sia il diritto di beneficiare di ogni futura rivalutazione economica” di Caprile “in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al plusvalore futuro”. Il Napoli, dopo aver impiegato Caprile in misura marginale con quattro presenze in due stagioni, lo ha mandato in prestito all’Empoli, operazione che ha consentito al portiere “di maturare esperienza, visibilità e valore di mercato”. Di conseguenza il Napoli ha ceduto Caprile al Cagliari Calcio per circa 8 milioni, “realizzando una plusvalenza di circa 7 milioni interamente riconducibile a un percorso di valorizzazione sportiva che la Ssc Bari avrebbe parimenti potuto porre in essere”. In tal modo, secondo i pm, “l’operazione di cessione determinava il trasferimento integrale del potenziale plusvalore futuro in capo” alla Ssc Napoli, “in un contesto di perdite sistemiche e di consistente deficit patrimoniale” della Ssc Bari. CRO CAM mca/sid 071040 LUG 26

Perquisizioni anche nella sede della Filmauro

Perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Bari, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della Ssc Bari che vede indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, anche nella sede legale della Filmauro Srl in piazza Venezia a Roma, oltre che alle sedi legali del Bari e della Ssc Napoli, club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Bari puntano a trovare e sequestrare tutta la documentazione contabile ed extracontabile attinente alle società interessate dall’operazione di mercato che ha riguardato il portiere Elia Caprile, acquistato dal Bari dal club inglese del Leeds United, poi venduto nel 2023 al Napoli che a sua volta, dopo alcune stagioni e un prestito all’Empoli, lo ha ceduto al Cagliari.

Il sindaco Manfredi: “Spero De Laurentiis possa chiarire trasparenza sua azione”

“Non conosco i dettagli della questione ma mi auguro che Aurelio possa chiarire in maniera incontrovertibile la trasparenza della sua azione”, ha commentato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un convegno nel complesso di Santa Maria la Nova.