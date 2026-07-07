Esplosioni a Damasco vicino all’albergo di Macron. L’Eliseo: “Sta bene”

Due esplosioni sono state udite a Damasco, capitale della Siria, dove da lunedì si trova in visita il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce Al-Jazeera. Si sono verificate vicino all’hotel Four Seasons, dove secondo quanto riportano i media siriani alloggia Macron, . Il quotidiano siriano Al-Watan e la rete televisiva Syria TV riportano che le due esplosioni sono state udite nel cuore della capitale mentre il capo dell’Eliseo era entrato nel palazzo presidenziale per incontrare il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. L’Eliseo ha riferito che il presidente francese sta bene e che la sua visita a Damasco prosegue.

Sui social immagini di un veicolo in fiamme

Dal luogo dell’incidente era visibile un’alta colonna di fumo. Citando un funzionario della sicurezza anonimo, i media statali hanno riferito che le due esplosioni nel cuore della capitale sono state causate da ordigni esplosivi. Le immagini ampiamente diffuse sui social media mostravano un veicolo in fiamme e macchie di sangue sulla strada. Al momento non ci sono rivendicazioni. Pochi giorni fa un ordigno esplosivo era stato fatto detonare in un bar vicino al Palazzo di Giustizia a Damasco, provocando almeno 10 morti e 20 feriti.

There was an explosion in Damascus near the hotel where French President Macron is staying pic.twitter.com/1qwJb48En4 — Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 7, 2026

Almeno quattro feriti nelle esplosioni: anche poliziotti

È di almeno 18 feriti, tra cui 4 poliziotti, in Siria il bilancio delle esplosioni . Lo riferisce la tv di Stato siriana, che citando un funzionario della sicurezza anonimo precisa che le due esplosioni nel cuore della capitale sono state causate da ordigni esplosivi, uno collocato in un bidone della spazzatura e l’altro in un’auto parcheggiata. Tra i feriti ci sono agenti di polizia. Non si hanno notizie di morti. È in corso un’indagine sul luogo dell’attentato e dal posto si innalza un’alta colonna di fumo. L’area si trova su una strada trafficata di Damasco, vicino alla sede del Ministero del Turismo e al Museo Nazionale di Damasco.