Home > Calcio > Mondiali 2026, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia: orari, formazioni e dove vederle

Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia sono i due ottavi di finale in programma oggi 7 luglio al Mondiale 2026. Le vincenti delle due sfide si incontreranno nei quarti in programma il 12 luglio. Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, alla sua ultima partecipazione in una Coppa del Mondo e che di certo non vorrà salutare proprio stasera, come al contrario sono stati costretti a fare Neymar e Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione di Brasile e Portogallo.

Di seguito il programma delle partite di oggi:

Argentina-Egitto , 18.00 – Mercedes-Benz Stadium, Atltana

, 18.00 – Mercedes-Benz Stadium, Atltana Svizzera-Colombia, 22.00 – BC Place, Vancouver

The last two Round of 16 matches 💥#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Argentina-Egitto, le probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Almada; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush. Ct. Hassan

Svizzera-Colombia, le probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo

Dove vedere Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia saranno trasmesse entrambe da DAZN, ma la sfida tra gli elvetici e i sudamericani sarà in chiaro anche su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay.