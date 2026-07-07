Mondiali 2026, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia: orari, formazioni e dove vederle

Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia sono i due ottavi di finale in programma oggi 7 luglio al Mondiale 2026. Le vincenti delle due sfide si incontreranno nei quarti in programma il 12 luglio. Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, alla sua ultima partecipazione in una Coppa del Mondo e che di certo non vorrà salutare proprio stasera, come al contrario sono stati costretti a fare Neymar e Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione di Brasile e Portogallo.
Di seguito il programma delle partite di oggi:
- Argentina-Egitto, 18.00 – Mercedes-Benz Stadium, Atltana
- Svizzera-Colombia, 22.00 – BC Place, Vancouver
The last two Round of 16 matches 💥#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
Argentina-Egitto, le probabili formazioni
ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Almada; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush. Ct. Hassan
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026
🗓 Octavos de final
⚽️ #Argentina – #Egipto 🇪🇬
⏱ 13
🧑⚖️ François Letexier 🇫🇷
📍Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
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Svizzera-Colombia, le probabili formazioni
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct. Yakin
COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo
Dove vedere Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia
Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia saranno trasmesse entrambe da DAZN, ma la sfida tra gli elvetici e i sudamericani sarà in chiaro anche su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay.