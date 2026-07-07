Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, Jannik vince 3-0 e vola in semifinale

Jannik Sinner in campo oggi, 7 luglio, contro il tedesco Jan-Lennard Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Shintaro Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sinner si è imposto nei tre precedenti contro Struff.
Punti chiave
Jannik Sinner conquista anche il terzo set e vola in semifinale, la terza a Wimbledon. L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e 37 minuti e ora affronterà uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.
Sinner si guadagna due palle break, sfrutta la seconda e conquista il break. Ora servirà per il match.
Jannik chiude a 30 e resta avanti nel terzo set.
Sinner si porta sullo 0-30, ma il tedesco riprende in mano il gioco e infila quattro punti consecutivi.
Turno al servizio vinto a zero dall’azzurro.
Una palla break non sfruttata da Jannik nel quarto game, Struff ha la meglio ai vantaggi.
Jannik risolve un game complicato grazie a due ace consecutivi e torna in vantaggio.
Sinner sale fino al 30-40, ma il tedesco non si scompone e ristabilisce subito l’equilibrio.
Parte forte Jannik nel terzo set, chiudendo a 0 il primo game.
Ottimo tie-break di Jannik, che si guadagna due set point sfruttando immediatamente il primo a disposizione. L’azzurro conduce 2 set a 0.
Sinner tiene facilmente il servizio. Ora il tie-break decisivo.
Il tedesco chiude il game a 30 e si garantisce il tie-break. Ora Sinner serve per restare nel set.
Costretto a salvare un set point, Jannik si salva con la prima. 5-5 il punteggio nel secondo set.
Jannik si guadagna una palla break sul 30-40, ma Struff si salva e chiude il game dopo i vantaggi.
Sinner ritrova solidità al servizio e riporta il set in parità.
Struff tiene la battuta a 15 e si porta in vantaggio.
Ottimo game in risposta del tedesco, che costringe Sinner a due parità, prima di chiudere il parziale e portarsi sul 3-3.
Struff sale sul 40-0, poi subisce un parziale ritorno dell’azzurro che sale a 30. Il tedesco tiene il servizio.
Immediato controbreak del tedesco, che sfrutta un turno poco incisivo in battuta di Jannik, che commette anche il suo primo doppio fallo del match.
Struff commette un paio di errori e concede due palle break a Sinner, che sfrutta la prima e piazza il break.
Tutto facile in riposta per Sinner, che chiude il secondo game a 15.
Struff è costretto ad annullare una palla breakin favore dell’azzurro, ma riesce comunque a tenere il servizio nel primo game del secondo set.
Sinner tiene il servizio e si aggiudica il primo set 7-5.
L’altoatesino rompe l’equilibrio facendo il primo break del set e portandosi in vantaggio 6-5 su Struff.
Altri tre game senza break nella sfida tra Struff e Sinner con il tedesco che conduce 5-4 nel primo set.
Nei primi sei giochi i due avversari hanno sempre tenuto il servizio e sono sul 3-3.
Primo game per Struff nel quarto di finale di Wimbledon contro Sinner. Il tedesco ha lasciato a 30 l’azzurro.
Sul campo 1 di Wimbledon è iniziato il match tra il numero 1 al mondo Sinner e Struff. Il tedesco al servizio per primo.