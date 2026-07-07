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martedì 7 luglio 2026

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Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, Jannik vince 3-0 e vola in semifinale

Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, Jannik vince 3-0 e vola in semifinale
Jannik Sinner esulta dopo la vittoria contro Jan-Lennard Struff (AP Photo/Kin Cheung)
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L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco

Jannik Sinner in campo oggi, 7 luglio, contro il tedesco Jan-Lennard Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Shintaro Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sinner si è imposto nei tre precedenti contro Struff.

Jannik Sinner-Jan-Lennard Struff
Quarti di finale di Wimbledon 2026
Inizio diretta: 07/07/26 14:00
Fine diretta: 08/07/26 00:00

Punti chiave

Sinner chiude 6-3 e conquista la semifinale

Jannik Sinner conquista anche il terzo set e vola in semifinale, la terza a Wimbledon. L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e 37 minuti e ora affronterà uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. 

Break Sinner: 5-3

Sinner si guadagna due palle break, sfrutta la seconda e conquista il break. Ora servirà per il match.

Sinner-Struff: 4-3

Jannik chiude a 30 e resta avanti nel terzo set.

 
Sinner-Struff: 3-3

Sinner si porta sullo 0-30, ma il tedesco riprende in mano il gioco e infila quattro punti consecutivi.

 
Sinner-Struff: 3-2

Turno al servizio vinto a zero dall’azzurro.

Sinner-Struff: 2-2

Una palla break non sfruttata da Jannik nel quarto game, Struff ha la meglio ai vantaggi.

 
Sinner-Struff: 2-1

Jannik risolve un game complicato grazie a due ace consecutivi e torna in vantaggio.

 
Sinner-Struff: 1-1

Sinner sale fino al 30-40, ma il tedesco non si scompone e ristabilisce subito l’equilibrio.

 
Inizia il terzo set, Sinner subito avanti: 1-0

Parte forte Jannik nel terzo set, chiudendo a 0 il primo game.

 
Sinner vince il tie-break: 7-6 il secondo set

Ottimo tie-break di Jannik, che si guadagna due set point sfruttando immediatamente il primo a disposizione. L’azzurro conduce 2 set a 0.

Sinner-Struff: 6-6, si va al tie-break

Sinner tiene facilmente il servizio. Ora il tie-break decisivo.

 
Sinner-Struff: 5-6

Il tedesco chiude il game a 30 e si garantisce il tie-break. Ora Sinner serve per restare nel set.

 
Sinner-Struff: 5-5

Costretto a salvare un set point, Jannik si salva con la prima. 5-5 il punteggio nel secondo set. 

 
Sinner-Struff: 4-5

Jannik si guadagna una palla break sul 30-40, ma Struff si salva e chiude il game dopo i vantaggi.

 
Sinner-Struff: 4-4

Sinner ritrova solidità al servizio e riporta il set in parità.

Sinner-Struff: 3-4

Struff tiene la battuta a 15 e si porta in vantaggio.

 
Sinner-Struff: 3-3

Ottimo game in risposta del tedesco, che costringe Sinner a due parità, prima di chiudere il parziale e portarsi sul 3-3.

 
Sinner-Struff: 2-3

Struff sale sul 40-0, poi subisce un parziale ritorno dell’azzurro che sale a 30. Il tedesco tiene il servizio.

Controbreak Struff: 2-2

Immediato controbreak del tedesco, che sfrutta un turno poco incisivo in battuta di Jannik, che commette anche il suo primo doppio fallo del match.

Break Sinner: 1-2

Struff commette un paio di errori e concede due palle break a Sinner, che sfrutta la prima e piazza il break.

Sinner-Struff 1-1

Tutto facile in riposta per Sinner, che chiude il secondo game a 15.

Inizia il secondo set: Sinner-Struff 0-1

Struff è costretto ad annullare una palla breakin favore dell’azzurro, ma riesce comunque a tenere il servizio nel primo game del secondo set.

Sinner vince il primo set 7-5

Sinner tiene il servizio e si aggiudica il primo set 7-5.

Break di Sinner che si porta sul 6-5

L’altoatesino rompe l’equilibrio facendo il primo break del set e portandosi in vantaggio  6-5 su Struff.

Struff conduce 5-4

Altri tre game senza break nella sfida tra Struff e Sinner con il tedesco che conduce 5-4 nel primo set.

Si prosegue senza break: 3-3

Nei primi sei giochi i due avversari hanno sempre tenuto il servizio e sono sul 3-3.

Struff vince il primo game

Primo game per Struff nel quarto di finale di Wimbledon contro Sinner. Il tedesco ha lasciato a 30 l’azzurro.

Iniziato il match tra Sinner e Struff

Sul campo 1 di Wimbledon è iniziato il match tra il numero 1 al mondo Sinner e Struff. Il tedesco al servizio per primo.

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