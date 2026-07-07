Home > Sport > Tennis > Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, Jannik vince 3-0 e vola in semifinale

L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco

Jannik Sinner in campo oggi, 7 luglio, contro il tedesco Jan-Lennard Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Shintaro Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sinner si è imposto nei tre precedenti contro Struff.