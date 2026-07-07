Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di serie A e B

E’ Daniele Orsato di Schio il nuovo designatore della Can A e B. Lo ha stabilito il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

Prende il posto del dimissionario Rocchi

Orsato prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Componenti della Can A e B sono Luca Banti, Ciro Carbone, Gabriele Gava, Alessandro Giallatini e Antonio Danilo Giannoccaro. Responsabile della Can C diventa Nicola Giovanni Ayroldi, mentre Paolo Dondarini sarà il nuovo responsabile per la Can D.