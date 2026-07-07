Indagine corruzione: sindaco dimissionario di Sommatino ai domiciliari

Il sindaco dimissionario di Sommatino (in provincia di Caltanissetta), Salvatore Letizia, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. I carabinieri hanno eseguito misure cautelari anche nei confronti di altri cinque indagati per concussione, corruzione e induzione indebita. L’indagine, avviata dopo un atto intimidatorio subito dal primo cittadino del comune nisseno nel maggio 2024, avrebbe fatto emergere una presunta rete illecita all’interno del Comune di Sommatino. Secondo gli investigatori, amministratori locali avrebbero chiesto denaro a commercianti durante una manifestazione pubblica in cambio di servizi necessari allo svolgimento delle attività. Un secondo filone riguarderebbe la gestione degli appalti pubblici, con presunti accordi corruttivi per l’affidamento di lavori comunali.