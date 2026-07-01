Lionel Messi anche attore, eccolo nel nuovo teaser di “Spider-Man: Brand New Day”

Lionel Messi compie un salto inaspettato dal campo da calcio all’universo Marvel. La superstar argentina, protagonista dei Mondiali 2026, appare in un nuovo teaser di “Spider-Man: Brand New Day” al fianco dello Spider-Man interpretato da Tom Holland, mentre prosegue la campagna promozionale in vista dell’uscita del film, prevista per il 31 luglio. Il breve teaser mostra Messi che incontra Peter Parker in una caffetteria, prima che Spider-Man faccia volteggiare l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro sullo skyline di New York.
Seguici su