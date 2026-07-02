Mondiali 2026, la Spagna batte l’Austria 3-0 e va agli ottavi

Spagna agli Ottavi di finale dei Mondiali 2026. La squadra del ct De La Fuente ha battuto l’Austria 3-0 nel match dei Sedicesimi giocato a Los Angeles. In rete per le ‘Furie Rosse’ Oyarzabal al 36′ e all’89’ e Pedro Porro al 66′. Da segnalare che il portiere iberico Unai Simon ha stampato il nuovo record d’imbattibilità ai Mondiali cancellando quello di Walter Zenga di Italia ’90. L’avversario della Spagna uscirà dal match tra Portogallo e Croazia.