Marmolada, quattro anni fa il collasso del ghiacciaio: 11 i morti

Ore 13.43: un boato spacca il silenzio della Marmolada. E’ il 3 luglio 2022, il giorno del collasso di parte del ghiacciaio di Punta Rocca, a 2.800 metri d’altezza. Crollano 63.300 metri cubi di ghiaccio e roccia, equivalenti a un grattacielo di 30 piani che viene giù a 80 metri al secondo.

Undici gli alpinisti morti: Filippo Bari, 27 anni di Malo, Tommaso Carollo, 48 anni di Thiene, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, Davide Miotti di 51 anni e la moglie 44enne Erika Campagnaro di Cittadella, Nicolò Zavatta di 22 anni di Barbarano Mossano, i fidanzati di Asolo Gianmarco Gallina e Manuela Piran, Liliana Bertoldi, 54 anni di Levico, Martin Onuda, 48 anni, e la moglie Dana Pavel di 46 anni, della Repubblica Ceca. Sono le vittime di una delle più tragiche pagine della storia della montagna.

Canazei, 6 luglio 2022 (AP Photo/Luca Bruno)

Giorni interminabili con 223 unità specializzate di vigili del fuoco, Soccorso alpino, polizia, carabinieri, Guardia di finanza a fare su e giù dalla Marmolada ferita per dare un nome ai resti recuperati tra fango, roccia e ghiaccio compattati come cemento. Immagini strazianti, con il dolore scavato negli occhi anche dell’allora premier Mario Draghi e dell’ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, arrivati subito ai piedi della Regina delle Dolomiti per testimoniare ai parenti delle vittime il cordoglio dello Stato.

Tutto il Paese si è stretto attorno a mamme, papà, figli e sorelle che da quella maledetta domenica di sole hanno chiesto e atteso un “perché” dal fronte giudiziario. A quattro anni dalla tragedia sabato a Cittadella, torna la camminata di solidarietà per ricordare Eika Campagnaro e il marito Davide Miotti.