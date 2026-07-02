Gaza, Save the Children: “Almeno 21.000 minori uccisi da Israele”

Sono almeno 21.000 i bambini e gli adolescenti uccisi dalle forze di Israele nella Striscia di Gaza. Lo fa sapere Save the Children in una nota.

“Dopo mille giorni di guerra, i bambini di Gaza raccontano di aver perso la casa, la scuola e il senso di sicurezza, ma non la speranza nel futuro: neppure le violenze in corso riescono a impedire loro di sognare la pace e la possibilità di ricostruire le proprie comunità”, denuncia la Ong.

Oltre 800.000 i minori sfollati a Gaza

“È stata confermata l’uccisione di almeno 21.000 minori da parte delle forze israeliane durante il conflitto, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster (SMC), il numero di bambini e adolescenti sfollati supera gli 800.000 – circa l’80% dei minori di Gaza – e 7.000 sono i minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. I 625.000 bambini e adolescenti in età scolare di Gaza hanno perso tre anni di istruzione formale, la maggior parte di loro ha subito interruzioni del percorso scolastico a causa delle continue escalation del conflitto”.