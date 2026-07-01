Il Messico si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026 battendo l’Ecuador per 2-0. Davanti al pubblico di casa dell’Azteca i messicani chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Quinones al 22′ e Jimenez al 31′. La formazione sudamericana resta in dieci uomini nel recupero a causa dell’espulsione di Hincapie, allontanato dal campo dall’arbitro per aver parlato coprendosi la bocca con una mano. Il Messico attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.
Mondiali 2026, Messico agli ottavi: battuto l’Ecuador 2-0
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El Tricolor affronterà la vincente di Inghilterra-Congo