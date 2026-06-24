Undav, il fenomeno tedesco ai Mondiali 2026: a Stoccarda kebab gratis a ogni suo gol

Ai Mondiali 2026 sono tanti i fenomeni che erano attesi e si stanno confermando ad altissimi livelli: su tutti Messi, Mbappe, Cristiano Ronado, Haaland. Ma c’è anche il fenomeno Deniz Undav, bomber della Germania, naziionale con cui da sempre chi vuole provare a portare a casa la Coppa del Mondo deve fare i conti fino alla fine.

Undav non sta entusiasmando solo i tifosi della nazionale tedesca ai Mondiali. Anche il suo locale di kebab preferito a Stoccarda sta festeggiando l’attaccante con una promozione speciale. “Ogni cliente che si trova nel negozio quando la Germania gioca e Deniz segna riceverà un kebab gratis da parte nostra”, ha dichiarato Ali Abdi, titolare del ristorante ‘Kebaphaus am Feuersee’.

L’attaccante dello Stoccarda è un cliente abituale. Il suo doner-kebab preferito? Extra piccante. “Deniz ne mette almeno tre cucchiaiate per essere sicuro che tutto sia ben condito”, ha rivelato Abdi a proposito della quantità di peperoncino nel doner di Undav. La Germania affronterà l’Ecuador domani alle 22. Il locale rilascerà quindi un buono a ogni tifoso presente. “Naturalmente tifiamo per la Germania. È un onore per noi che Deniz Undav, un giocatore yazida-curdo, stia giocando per la Germania ai Mondiali. In 56 minuti ha già segnato tre gol e fornito due assist; al momento è uno dei migliori giocatori del Mondiale”, ha detto ancora il proprietario.