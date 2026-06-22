Mondiali 2026, Messi nella storia: è il miglior marcatore di sempre

I Mondiali 2026 consacrano Lionel Messi, sempre più nella storia del calcio: con il gol dell’1-0 segnato contro l’Austria al 38′ diventa il miglior marcatore assoluto nella storia della Coppa del mondo. Per l’asso argentino è il quarto gol in questa edizione del massimo torneo calcistico.
Messi, che in precedenza ha sbagliato anche un rigore, si porta a quota 17 reti, superando il tedesco Miroslav Klose. Messi ha segnato almeno un gol in almeno 5 edizioni del torneo, come lui soltanto Cristiano Ronaldo.
La prima rete di Messi in un Mondiale risale addirittura al 2006, quando ad appena 18 anni segnò al debutto contro la Serbia e Montenegro su assist di Tevez. Nel 2014 in Brasile segna 4 gol, mentre nel 2018 in Russia si ferma a una sola rete. Nel 2022 in Qatar, infine, la Pulce timbra il cartellino per ben 7 volte, tra cui due in finale.