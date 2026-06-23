Mondiali 2026, Portogallo-Uzbekistan 5-0: Cristiano Ronaldo nella storia

Il Portogallo vince 5-0 contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro allo stadio di Houston e conquista i primi tre punti ai Mondiali 2026. Per i lusitani doppietta di Cristiano Ronaldo (al suo sesto Mondiale di fila in gol, record assoluto), autogol di Abduvohid Ne’matove e reti di Nuno Mendes e Rafael Leão. La squadra guidata da Roberto Martínez al momento è in testa al Gruppo K con 4 punti in attesa del match tra Colombia (a quita 3 punti) Repubblica Democratica del Congo (a quota 1 punto). L’Uzbekistan invece è il fanalino di coda, a zero, ed è un passo dall’eliminazione aritmetica.

A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Show di Cristiano Ronaldo

Grande prestazione di Cristiano Ronaldo che, dopo una performance opaca all’esordio, si sblocca, realizza una doppietta e spegne le polemiche. Per CR7 si tratta della 24a presenza in Coppa del Mondo, competizione in cui ha totalizzato 10 reti e 2 assist in sei differenti edizioni. L’esordio risale al 2006, anno in cui il Portogallo è arrivato quarto, sconfitto in semifinale dalla Francia.

Portogallo-Uzbekistan: il tabellino

Marcatori: 6′ Ronaldo, 17′ Nuno Mendes, 39′ Ronaldo, 60′ aut. Khusanov, 87′ Leao

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo (46′ Semedo), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha (83′ Leao), Joao Neves (76′ Silva); Joao Felix (64′ Trincao), Ronaldo, Pedro Neto (46′ Conceicao). Ct Martinez

Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Karimov (92′ Jiyanov), Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev, Nasrullaev (46′ Alizhonov); Fayzullaev (73′ Sergeev), Shukurov (92′ Esanov), Ganiev, Xamrobekov (46′ Mozgovoy); Shomurodov. Ct Cannavaro

Arbitro: Jayed

Ammoniti: Xamrobekov, Veiga

Espulsi: nessuno