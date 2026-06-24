Alemanno fuori dal carcere: “Sovraffollamento è una vergogna, scriverò a Nordio”

“Io esco da questo carcere da innocente e non dovevo stare qua. Ho conosciuto una realtà terribile per la nostra Repubblica. Qua la nostra Repubblica perde la faccia per come tratta la gente e soprattutto perché non dà a chi se lo merita la possibilità di rifarsi una vita. Una vergogna che la Repubblica italiana deve risolvere. Scriverò al ministro Nordio e cercherò di incontrare il Dap”. Sono le prime parole dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno all’uscita dal carcere di Rebibbia. Ad accoglierlo fuori dal penitenziario amici, familiari e anche compagni di politica del suo movimento “Indipendenza!” confluito a fine marzo in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Alemanno, primo cittadino di Roma dal 2008 al 2013, fu condannato per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo” a un anno e dieci mesi di carcere convertiti in lavori socialmente utili. Trasgrediti gli obblighi della misura alternativa è stato condannato a scontare il resto della pena a Rebibbia. Qui l’impegno, lettera dopo lettera, contro il sovraffollamento carcerario e la scelta di prendere parte a Futuro Nazionale. “Il mio impegno in politica sarà quello di cambiare le cose e per questo ho fatto scelte controcorrente. Così le cose non possono andare”. Questo impegno lo farò con Vannacci perché è la persona che rompe gli schemi in questo momento. Vedrò Vannacci questa sera a cena. Di cosa parleremo? Ci confronteremo su molte cose. Su alcune non sono d’accordo ma secondo me lui è un volto nuovo e una speranza nuova”.