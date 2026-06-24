Figc, Graziani: "Malagò presidente? E' bravo ma anche lui avrà le mani legate"

Ciccio Graziani commenta l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. “Il calcio è un’altra cosa e per quanto Malagò sia bravo ha le mani legate anche lui”, ha dichiarato l’ex calciatore e commentatore tv parlando dalle Marche, dove si trova per il camp della sua Football Academy a San Benedetto del Tronto (AP). “Il presidente di Federazione comanda meno del presidente di Lega e se tu a tanta gente chiedi chi è il presidente di Lega non lo sanno”. L’ex campione del mondo ’82 è critico parlando della situazione del calcio nostrano, che definisce preda di fondi interessati più ai soldi che alla qualità. Graziani chiude con una speranza: “Malagò trovi dei collettivi, parlando con le società, per far sì che si investa di più sul calcio italiano e sui giovani italiani, perché continuiamo ad importare tutti questi stranieri e alla fine noi ci impoveriamo sempre di più”.