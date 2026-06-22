Mondiali 2026, Cannavaro riceve piccolo tifoso Uzbekistan che aveva pianto per sconfitta

Ai Mondiali 2026, il ct dell’Uzbekistan Fabio Cannavaro ha ricevuto a margine dell’allenamento un giovanissimo tifoso uzbeko, postando le immagini sui social. Le lacrime del giovane tifoso dell’Uzbekistan allo stadio, durante la partita persa contro la Colombia ai Mondiali, hanno fatto il giro del mondo e non sono passate inosservate allo stesso ct. Come si vede in un post sul suo profilo Instagram, l’ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006, ha ricevuto in ritiro il piccolo Isfandiyor a cui ha regalato anche una piccola replica della Coppa.

“Grazie per averci visitato durante la nostra sessione di allenamento. Ti abbiamo visto piangere dopo la partita contro la Colombia, e siamo rimasti commossi. Il calcio dovrebbe significare felicità e divertimento, per tutti, e per questo non potevamo fingere che nulla fosse successo”, ha scritto Cannavaro sui social. “Volevamo restituirti i sorrisi che avevi perso allo stadio, e quel senso di leggerezza (anche con la palla) che ogni bambino dovrebbe avere”, ha aggiunto.