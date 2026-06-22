Alan Greenspan, morto a 100 anni l’ex presidente della Fed

Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve, la banca centrale Usa, per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, è morto all’età di 100 anni. Lo comunica la Fed.

Greenspan è morto a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson, ha dichiarato sua moglie, la corrispondente della NBC News Andrea Mitchell. Nei suoi 18 anni e mezzo alla guida della Fed, Greenspan ha presieduto un’era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenze devastanti nel 2008, due anni dopo che aveva lasciato la banca centrale.

La reputazione di Greenspan subì una grave battuta d’arresto quando il mercato immobiliare americano crollò, scatenando una crisi finanziaria globale che rischiò di far crollare il sistema bancario statunitense e fece precipitare l’economia nella peggiore recessione dagli anni ’30. I critici attribuirono gran parte della colpa della crisi alle politiche monetarie accomodanti di Greenspan e a quella che ritenevano una fiducia eccessiva nei mercati finanziari, soggetti a una supervisione insufficiente. Lo stesso Greenspan ammise in seguito di ‘aver commesso un errore’ nel ritenere che le banche nazionali, la cui stabilità è alla base del sistema finanziario e dell’intera economia, potessero sostanzialmente autoregolarsi.