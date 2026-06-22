Roma, a San Giovanni torna la Notte delle Streghe

A San Giovanni, a Roma, con l’arrivo dell’estate torna la Notte delle Streghe. La luna sopra la Basilica, i fuochi accesi nei giardini, i racconti popolari che attraversano la notte più misteriosa dell’estate romana. Domani i Giardini di Via Sannio tornano a trasformarsi nel cuore simbolico della Festa di San Giovanni – La Notte delle Streghe, l’antica ricorrenza popolare che da secoli accompagna Roma tra superstizioni, rituali, musica e socialità.

Dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte il VII Municipio ospiterà una lunga serata di spettacoli, musica dal vivo, racconti, passeggiate, laboratori e performance ispirate alle tradizioni della notte di San Giovanni, da sempre considerata una notte sospesa tra sacro e popolare, magia e memoria collettiva. A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale spettacolo finale di fuoco, simbolo propiziatorio legato ai riti dell’inizio dell’estate.

Una delle più antiche tradizioni popolari romane

Una delle più antiche tradizioni popolari romane torna a vivere nel cuore di San Giovanni, nata per riportare al centro una festa che per anni ha rischiato di scomparire dalla memoria della città. Una notte fatta di storie tramandate, erbe magiche, leggende sulle streghe, incontri nelle piazze e antichi rituali popolari che oggi tornano a intrecciarsi con la vita culturale del quartiere.

Tra luci, musica e atmosfere sospese, i Giardini di Via Sannio diventeranno uno spazio aperto dove convivono spettacolo e tradizione, cultura popolare e partecipazione. Un evento costruito insieme alle associazioni del territorio e pensato per coinvolgere famiglie, cittadini e visitatori in una delle feste più evocative della tradizione romana.

“La Notte delle Streghe racconta una Roma diversa, popolare e profondamente identitaria”, sottolinea l’assessore alla Cultura del VII Municipio Riccardo Sbordoni. “Recuperare questa tradizione significa restituire alla città un pezzo della sua memoria collettiva e trasformarlo in un’occasione di incontro, partecipazione e comunità”.