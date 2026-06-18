Mondiali 2026, poker Inghilterra alla Croazia. Vittorie anche per Colombia e Ghana

Ai Mondiali 2026 i protagonisti più attesi non deludono. Dopo le grandi prestazioni e i gol di Messi, Mbappe e Haaland, anche Kane esordisce con una doppietta trascinando l’Inghilterra alla vittoria all’esordio contro l’ostica Croazia di Modric. Gli inglesi nella prima gara del gruppo L della fase a gironi dei Mondiali hanno battuto per 4-2 i croati. Ad Arlington inglesi in vantaggio con Kane su rigore al 12′, pareggio dei croati con Baturina al 36′. Ancora Kane a segno per il nuovo vantaggio inglese al 42′ e pronta replica croata con Musa nell’ultimo minuto di recupero della prima frazione.

L’Inghilterra apre la ripresa con la rete di Bellingham al 47′, poi è Rashford a chiudere i conti all’85’.

Uzbekistan-Colombia 1-3, sudamericani in testa a gruppo K

La Colombia si è imposta per 3-1 contro l’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro in un match valido per la prima giornata del Gruppo K dei Mondiali di calcio 2026. La selezione dei ‘Cafeteros’ ha piegato gli asiatici grazie alle reti di Daniel Munoz (40esimo), Luis Diaz (65esimo) e Jaminton Campaz (93esimo), inutile il gol del momentaneo pareggio di Abbosbek Fayzullaev al 60esimo per gli uzbeki. Colombia in testa al gruppo K, che ieri ha visto anche il sorprendente pareggio tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo.

Ghana-Panama 1-0, decide Yirenkyi al 95esimo

Con un gol di Caleb Yirenkyi al 95esimo minuto il Ghana supera Panama in un match valido per la prima giornata dei Mondiali di calcio 2026 e raggiunge in testa al Gruppo L l’Inghilterra, vittoriosa per 4-2 sulla Croazia. Prossima sfida per la selezione africana il 23 giugno contro l’Inghilterra, giorno in cui Panama affronterà la Croazia in un match già da dentro e fuori.