Mondiali 2026, Argentina-Algeria 3-0: storica tripletta di Messi

I campioni del mondo dell’Argentina hanno battuto 3-0 l’Algeria nel loro match di esordio ai Mondiali 2026. Lionel Messi ha realizzato la sua prima tripletta nella storia dei Mondiali eguagliando così il record di reti segnate nella competizione detenuto da Miroslav Klose e regalando un momento indimenticabile alle migliaia di tifosi argentini presenti all’Arrowhead Stadium di Kansas City.

Messi ha siglato la prima rete al nei minuti iniziali al 17′ grazie a un elegante assist del compagno dell’Inter Miami Rodrigo De Paul. La seconda rete è arrivata al 60′ sfruttando una ribattuta favorevole, la terza con una conclusione precisa al 76′. Poi il giocatore ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico. La straordinaria prestazione è arrivata esattamente vent’anni dopo l’esordio di Messi ai Mondiali contro la Serbia. Anche in quella occasione andò a segno.

Leo, we’re yours 🥹 pic.twitter.com/S4ZINxsxvB — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 17, 2026

Messi fa la storia

Il fuoriclasse di Rosario è diventato così il secondo giocatore a segnare in cinque diverse edizioni della Coppa del Mondo. Con questi tre gol, Messi ha raggiunto quota 16 reti in sei partecipazioni ai mondiali, e sembra ormai inevitabile che il record di Klose venga superato nelle prossime settimane. Si tratta inoltre della 61esima tripletta della sua carriera e dell’undicesima con la maglia della nazionale Argentina.

Messi, che compirà 39 anni la prossima settimana, era reduce da un lieve problema muscolare al bicipite femorale accusato con l’Inter Miami, che ne aveva limitato la preparazione al torneo. La gara contro l’Algeria ha rappresentato la 200esima presenza internazionale della sua carriera, iniziata nel 2005 all’età di 18 anni. Solo Cristiano Ronaldo del Portogallo e Bader Al-Mutawa del Kuwait hanno collezionato più presenze con le rispettive nazionali.

Il campione dell’Argentina: “E’ la ciliegina sulla torta”

“Mi rende molto felice aver vissuto tutto ciò che mi è capitato nella vita. Quello che sto vivendo ora è la ciliegina sulla torta“, ha affermato Messi. “Sono molto felice e grato per questo gruppo meraviglioso. Mi sto godendo ogni momento”. “Avere Leo è un vantaggio per il modo in cui guida il gruppo e lo trascina in avanti. Per quello che rappresenta”, ha spiegato Rodrigo De Paul. “Non gli interessano i record individuali. Mette il gruppo al primo posto e per noi è qualcosa di straordinario”. “Non ho parole per Leo. Cosa posso dire? È incredibile”, ha detto il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni.