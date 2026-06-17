Mondiali 2026, Portogallo-Congo 1-1: Wissa risponde a Neves

Altra sorpresa ai Mondiali 20206. Il Congo ferma sull’1-1 il Portogallo nella gara valida per il gruppo K.
A Houston lusitani in vantaggio al 6′ con João Neves, che fa centro con un preciso colpo di testa su un cross di Pedro Neto, ma la formazione africana, alla sua seconda presenza alla Coppa del Mondo, non cede agli assalti iniziali dei portoghesi e trova il pareggio sul finire del primo tempo con Wissa: lasciato colpevolmente libero su un calcio d’angolo, trova il colpo di testa vincente alle spalle di un incolpevole Diogo Costa.
Cristiano Ronaldo, in campo fin dal primo minuto, non ha inciso così come tutta il reparto offensivo della squadra, che così raccoglie un solo punto nella gara d’esordio.