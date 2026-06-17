Mondiali 2026, migliaia di tifosi seguono la Giordania nell’Anfiteatro Romano di Amman

L’Anfiteatro Romano di Amman si è trasformato in uno stadio a cielo aperto per l’esordio della Giordania ai Mondiali 2026. Migliaia di tifosi hanno seguito la sfida della nazionale, conosciuta come Al-Nashama (“I nobili”), contro l’Austria sui maxischermi allestiti nel centro della capitale. L’atmosfera di festa si è però trasformata in delusione dopo la sconfitta per 3-1. Decisivo l’autogol del difensore Yazan Al Arab al 76° minuto, che ha spianato la strada agli austriaci, prima del rigore realizzato nel recupero da Marko Arnautovic. Per accompagnare lo storico debutto mondiale della nazionale, le autorità avevano predisposto schermi anche in numerose città e centri giovanili del Paese, mentre il governo aveva modificato gli orari di lavoro per consentire ai cittadini di seguire le partite. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni del Gruppo J contro Algeria e Argentina.