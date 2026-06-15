Mondiali 2026, la gioia dei tifosi di Capo Verde dopo il pareggio contro la Spagna

Grande festa tra i tifosi di Capo Verde dopo il sorprendente pareggio per 0-0 contro la Spagna nella partita d’esordio ai Mondiali 2026. La nazionale africana, alla sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo, è riuscita a strappare un punto contro una delle squadre considerate tra le favorite per il titolo. Decisiva la prestazione del portiere quarantenne Vozinha, protagonista di una serie di interventi che hanno permesso a Capo Verde di resistere agli attacchi spagnoli e conquistare un risultato storico. Di tutt’altro umore i tifosi della Spagna, che hanno lasciato lo stadio di Atlanta con grande delusione. Lo 0-0 rallenta subito il cammino della nazionale allenata da Luis de la Fuente, campione del mondo nel 2010 e candidata a un ruolo da protagonista anche in questa edizione.