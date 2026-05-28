Italiano, è ufficiale l’addio al Bologna

Vincenzo Italiano, in odore di andare a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli, da oggi intanto non è più il tecnico del Bologna: è arrivata l’ufficialità. Il Bologna FC 1909 rende infatti noto “di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura”.

La società emiliana “ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Italiano è in pole position per la panchina del Napoli, dopo l’addio di Antonio Conte. Per la panchina del Bologna, in pole ci sarebbe Fabio Grosso del Sassuolo.