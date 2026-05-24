Conte annuncia l’addio al Napoli: “Non sono riuscito a compattare l’ambiente”

Le strade tra Antonio Conte e il Napoli si separano. “Un mese fa non ho chiesto niente al presidente. Gli ho detto in virtù dell’amicizia con lui che il mio percorso stava terminando. Non mi interessava sapere niente della programmazione o del ridimensionamento”. Così il tecnico del Napoli in conferenza stampa accanto al presidente Aurelio De Laurentiis, al termine del match disputato con l’Udinese.

“Io sul Napoli ho fallito in una cosa. Non sono riuscito a compattarvi, a portare compattezza. E se non si porta compattezza nell’ambiente di Napoli diventa difficile poi combattere contro le altre squadre”, ha proseguito. “Ho visto tanti veleni e tanta zizzania contro di me e i miei calciatori – ha aggiunto – Chi sparge veleni sono dei falliti, e il Napoli non ha bisogno di falliti. Il Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra. Io ho fallito da questo punto di vista”.