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giovedì 28 maggio 2026

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Calciomercato Napoli, il toto-allenatore entra nel vivo: ecco i nomi per la panchina

Calciomercato Napoli, il toto-allenatore entra nel vivo: ecco i nomi per la panchina
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (Foto Massimo Paolone/LaPresse)
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Le previsioni dei bookmaker

Il calciomercato del Napoli parte dal totoallenatori, dopo l’addio di Antonio Conte. La corsa alla panchina dei partenopei pare però essersi trasformata in una volata a due.

Vincenzo Italiano è sempre il favorito dei betting analyst di Better e Betflag, che lo vedono – si legge su Agipronews – sulla panchina partenopea a 1,30, quota però leggermente in salita rispetto all’1,20 di 24 ore fa.

Dall’altra parte Massimiliano Allegri, che passa da 3,00 a 2,00, resta un’ombra ingombrante che si fa sempre più vicina. Il tecnico ex Milan è sempre stato un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis e ha il vantaggio, rispetto al rivale, di essere libero da qualsiasi vincolo contrattuale, mentre per avere il tecnico nativo di Karlsruhe a Napoli, bisognerà anche vedere le intenzioni del Bologna.

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