Torino-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ancora aperta la lotta per la Champions League, che vede coinvolte Milan, Juventus, Roma e Como. Lecce e Cremonese si giocano la salvezza

Oggi venerdì 8 maggio 2026 torna la Serie A, con la 36ª e terzultima giornata di campionato. In campo Torino-Sassuolo, entrambe senza obiettivi da raggiungere. Ma è nel weekend che la Serie A vivrà una giornata clou tra la bagarre per la lotta Champions, con quattro squadre racchiuse in cinque punti, e la sfida a due tra Lecce e Cremonese per evitare un’amara retrocessione. Aspettando la contemporaneità prevista per gli ultimi due turni del campionato, la corsa per il quarto posto monopolizzerà l’intero fine-settimana.

🎙️ “Il nostro obiettivo è fare partita piena. Dentro di noi abbiamo le motivazioni per affrontare la gara e il finale di stagione.”



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Sabato sera al via del Mare la Juventus, reduce dall’inattesa frenata casalinga con il Verona, non potrà permettersi altri passi falsi per difendere il piazzamento che attualmente vale il pass per l’Europa più nobile, anche perché le ultime due sfide in calendario contro Fiorentina e Torino promettono scintille. I pugliesi a loro volta non potranno fare sconti, visto che sulla carta la Cremonese, che se la vedrà domenica pomeriggio contro il Pisa ultimo in classifica, potrebbe accorciare e riaprire il discorso salvezza, attualmente distante quattro lunghezze. Dietro sperano in un risultato a loro favorevole Como e Roma, le prime inseguitrici determinate a trascinare la contesa per la Champions fino agli ultimi 90 minuti. I ragazzi di Fabregas saranno impegnati nel lunch match in casa del Verona, ormai condannato alla Serie B ma intenzionato ad onorare il campionato, mentre alle 18 la squadra di Gasperini – la più in forma del lotto – affronterà al ‘Tardini’ il Parma, tranquillo e con la salvezza in tasca.

L’avversario più tosto tocca al Milan, che domenica sera riceverà a San Siro un’Atalanta che spera almeno di poter accedere alla Conference League, in caso di trionfo dell’Inter in Coppa Italia: Allegri e Palladino non stanno certo vivendo il loro miglior momento, ma è soprattutto il Diavolo a giocarsi tanto in una sfida chiave per la zona Europa. Può scendere in campo con qualche pensiero in meno invece il Napoli, impegnato nel monday night del ‘Maradona’ contro il Bologna: in caso di vittoria il biglietto per la prossima edizione della Champions sarà assicurato, e a quel punto Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis potranno fare tutte le valutazioni del caso sul futuro del tecnico, che appare nebuloso. E l’Inter neo-campione d’Italia? Per scherzi del calendario Lautaro Martinez e compagni giocheranno sabato all’Olimpico proprio la Lazio, in un ‘antipasto’ della finale di Coppa Italia in programma qualche giorno dopo sempre nella capitale. Sia per Cristian Chivu che per Maurizio Sarri la priorità è una: dare spazio a chi ha giocato meno ed evitare infortuni tra i titolarissimi. La partita che conta è quella di mercoledì prossimo.

Le gare della 36ª giornata

Torino-Sassuolo

Cagliari-Udinese

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Verona-Como

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Parma-Roma

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

La classifica aggiornata

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Fiorentina 37

Cagliari 37

Lecce 32

Cremonese 28

Hellas Verona 20

Pisa 18

Torino-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nel primo anticipo della giornata, oggi tocca a Torino-Sassuolo, due squadre che non hanno molto da chiedere a questa stagione. Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-5-2) Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D’Aversa.

Sassuolo (4-3-3) Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Torino-Sassuolo inizia alle 20.45, la partita sarà trasmessa su Dazn e sui canali di Sky Sport.