Pisa in serie B, fatale la sconfitta casalinga contro il Lecce. Anche il Verona retrocesso

Il Pisa cade in casa per 2-1 con il Lecce ed è matematicamente retrocesso in Serie B. I toscani sono la prima squadra a essere retrocessa nella stagione 2025/2026.
Salentini in vantaggio al 52′ con Banda, ma al 56′ arriva il pareggio di Leris. Al 65′ il raddoppio di Cheddira che condanna il Pisa. Tre punti vitali, invece, per il Lecce in ottica salvezza. I pugliesi salgono infatti a quota 32, staccando di quattro punti la Cremonese che ancora può sperare di salvarsi.
La vittoria del Lecce sul campo del Pisa condanna invece alla Serie B anche il Verona. I salentini si trovano al momento in zona salvezza a 32 punti, a più 13 dall’Hellas che con quattro partite a disposizione può raggiungere al massimo i 31 punti in classifica.