Napoli-Cremonese 4-0, i partenopei vedono la Champions

Vittoria convincente e pesante per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona regola 4-0 la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di serie A. I lombardi ora rischiano seriamente la retrocessione, essendo rimasti inchiodati al terzultimo posto a quota 28 punti, con il Lecce che però deve ancora giocare. Tre punti importanti invece per gli azzurri, che salgono a 69, al secondo posto con 3 punti più del Milan (anche i rossoneri devono ancora giocare) e ormai hanno quasi blindato un posto in Champions League per la prossima stagione.

I partenopei hanno costruito il trionfo già nel primo tempo, con le reti di McTominay (3′), Hojlund (45′) e De Bruyne (48′). Nella ripresa al 52′ il sigillo di Alisson Santos per il definitivo 4-0.