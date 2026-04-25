La Roma batte il Bologna 2-0 e tiene vive le speranze di Europa

La Roma di Gian Piero Gasperini, al termine di una settimana complicata culminata con l’addio di Claudio Ranieri, resta concentrata in campo ed espugna il Dall’Ara: Bologna battuto 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Ayanoui, entrambe nel primo tempo, al 7′ e al 46′.
I giallorossi restano dunque in corsa per la qualificazione in Champions League salendo a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus quarta in classifica. La Roma risolve dunque la partita nel primo tempo, grazie alla rete di Malen al 7′ con un tiro sul secondo palo su servizio in profondità di El Aynaoui. Proprio il centrocampista marocchino raddoppia in contropiede subito prima dell’intervallo su assist dello stesso Malen. Il Bologna incassa così la seconda sconfitta di fila e resta fermo a 48 punti, a meno sei dal settimo posto occupato attualmente dall’Atalanta.