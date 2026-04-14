Inter verso lo Scudetto, quanti punti mancano e quando può diventare campione d’Italia

L’Inter si avvicina all’obiettivo: conquistare il 21° Scudetto della sua storia. La vittoria in trasferta a Como di domenica scorsa ha dato un segnale importante sia ai nerazzurri stessi che alle inseguitrici, sempre più lontane dalla vetta. Il Napoli, infatti, è a -9 dalla capolista (fermato 1-1 dal Parma) e il Milan a -12 (sconfitto dall’Udinese a San Siro per 3-0).

Alla fine del campionato di Serie A mancano sei giornate. La squadra di Cristian Chivu è a quota 75 punti, con 9 di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. Dunque basterà ottenere 10 punti nelle ultime sei partite per essere aritmeticamente campione d’Italia. I partenopei, anche vincendole tutte, arriverebbero al massimo a quota 85 punti. L’Inter, inoltre, può contare su un calendario favorevole, ostacolato solo dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como (martedì 21 aprile) e dall’eventuale finale (13 maggio) contro Atalanta o Lazio.

Nella migliore della ipotesi Lautaro e compagni potrebbero festeggiare lo Scudetto a fine aprile. Dovrebbero quindi vincere le prossime due partite mentre il Napoli dovrebbe perderle entrambe e il Milan pareggiarne almeno una su due. Nel peggiore dei casi, se nerazzurri e azzurri dovessero vincere tutti i prossimi match, il club di Viale della Liberazione vincerebbe lo Scudetto alla terzultima giornata di campionato, battendo la Lazio all’Olimpico.

Il calendario dell’Inter

Inter-Cagliari, 17 aprile

Inter-Como, 21 aprile (Coppa Italia)

Torino-Inter, 26 aprile

Inter-Parma, 3 maggio

Lazio-Inter, 10 maggio

Eventuale finale di Coppa Italia, 13 maggio

Inter-Verona, 17 maggio

Bologna-Inter 24 maggio

Il calendario del Napoli