Calciomercato, Lewandowski tra Milan e Juventus: le quote dei bookmakers

Milan contro Juventus: la sfida di domenica non solo vale un allungo forse decisivo per la Champions League, ma disegna anche incroci di calciomercato che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. Entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e il nome comune è quello di Robert Lewandowski: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Planetwin365 e Goldbet il testa a testa è ben avviato, con i rossoneri avanti a quota 2,75 contro l’8,00 assegnato ai bianconeri. Qualità ed esperienza, ma anche un contratto in scadenza non ancora rinnovato con il Barcellona: il polacco è un nome più che appetibile per i grandi club del nostro campionato e chissà che la sfida di San Siro non contribuisca ad avvicinarlo a una delle due squadre.

Celta on the horizon 👀 pic.twitter.com/mrBi82PHnx — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 20, 2026

Ma non solo, perché il Milan non demorde nemmeno per Dusan Vlahovic: anche in questo caso parliamo di un rinnovo che non arriva, anche a causa dei problemi fisici del serbo che hanno congelato le trattative. Ecco, allora, che la dirigenza del Milan è alla finestra (a quota 4,00) e studia il colpo per accontentare Massimiliano Allegri, che vede nel centravanti bianconero uno dei nomi principali per rinforzare la rosa.