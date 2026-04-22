Documento di finanza pubblica, via libera del Cdm. Giorgetti: “Adeguato il dato sul Pil 2026 allo 0,6%”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. “Non vediamo circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale, e quindi le previsioni, validata del Upb, sono già oggi discutibili e già nelle prossime settimana sono meritevoli di adeguamenti”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi , spiegando che “abbiamo adeguato il Pil per il 2026 da 0,7% a 0,6%“. “Tutto questo dibattito” sull’uscita dalla procedura per deficit eccessivo “mi interessava moltissimo fino al 28 febbraio 2026, dopo mi interessava assolutamente meno“, ha sottolineato il titolare del Tesoro, facendo riferimento all’esplosione del conflitto iraniano.

“Taglio accise scade il primo maggio, valutiamo settimana prossima”

“Il taglio delle accise scade il 1 maggio, la settimana prossima valuteremo l’ordine di priorità”, ha detto Giorgetti.

Misiani (Pd): “Deficit al 3,1% certifica fallimento governo Meloni”

“I dati Istat confermati oggi da Eurostat certificano che nel 2025 il deficit italiano si è attestato al 3,1% del PIL. È una pessima notizia. Ed è la fotografia di una politica economica fallimentare”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd. “Più tasse agli italiani, meno servizi, deindustrializzazione, fuga dei giovani dall’Italia. Questa è la vera faccia dell’austerità della destra. E la crescita? Il PIL nel 2025 è cresciuto appena dello 0,5%. Siamo agli ultimi posti in Europa e nel G20. Senza gli investimenti del PNRR, l’Italia avrebbe chiuso l’anno in recessione. Risorse europee negoziate dal centrosinistra, non il frutto di una strategia che questo governo non ha mai avuto. Il dato sopra il 3% non è solo una questione tecnica. Il 3,1% del 2025 sposta in avanti l’uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, con costi concreti per il Paese. Il vero fallimento del governo Meloni non è un decimale di troppo sul deficit. È l’assenza totale di una strategia per la crescita. Comprimere la spesa sociale, scaricare il risanamento su famiglie e lavoratori, rinunciare a una politica industriale seria: questa non è rigore, è miopia. I dati lo dimostrano”, aggiunge.

Manovra, Giorgetti: “Dovrà essere adeguata alla situazione del momento“

“Sicuramente la manovra dovrà essere adeguata alle situazioni del momento. Se noi non facciamo nulla e aumentano i prezzi del carburante, dell’energia, l’inflazione, non posso venire qui a dire ‘non è cambiato niente’. Cadrei nell’errore che io rimprovero ad altri”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm che ha esaminato il Dfp. “Penso che dobbiamo prendere atto della situazione nuova. Il Dfp prevede degli scenari, anche nelle sedi internazionali vengono prodotti scenari favorevoli o avversi. Poi qualche giornalista mi ha chiesto cosa prevedo. Io dico ‘chiedetelo a Trump’. Purtroppo io prendo atto di situazioni che stanno bel oltre il governo italiano”, ha aggiunto.