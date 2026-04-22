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mercoledì 22 aprile 2026

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Berrettini-Prizmic oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta

Berrettini-Prizmic oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta
Matteo Berrettini, Roma, 11 maggio 2025 (Alfredo Falcone/LaPresse)
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L’azzurro all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo

Matteo Berrettini, oggi mercoledì 22 aprile, gioca il match di esordio all’Atp Madrid 2026. L’azzurro, n°92 del ranking, sfida per la prima volta in carriera il croato Dino Prizmic, 20enne n°87 del mondo, entrato nel tabellone principale passando dalle qualificazioni. Chi vince incontrerà lo statunitense Ben Shelton, n°6 Atp, testa di serie n°4 e fresco vincitore dell’Atp Monaco di Baviera in finale contro Flavio Cobolli.

Berrettini contro Prizmic all'Atp Madrid 2026 – Il match in diretta
Inizio diretta: 22/04/26 13:30
Fine diretta: 22/04/26 17:00
Ancora Prizmic, 3-2

Primo set che si attesta sul 3-2, nel quinto game Prizmic conferma il servizio senza rischiare e torna a condurre.

2-2

Alla fine di un quarto game tiratissimo, durante il quale ha anche annullato un break point, Berrettini porta a casa il servizio. 2-2

Prizmic conduce 2-1

Ancora turno di servizio confermato, il croato guida nel primo set 2-1

1-1 in avvio

Berrettini e Prizmic tengono il servizio nei primi due turni di battuta, parziale 1-1 nel primo set.

Berrettini contro Prizmic, sfida inedita

E’ una sfida inedita quella tra Berrettini e Prizmic. L’azzurro e il croato non si sono mai incontrati prima. Chi vince, al prossimo turno affronta lo statunitense Shelton. 

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