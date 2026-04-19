Serie A, Verona-Milan 0-1: Rabiot aggancia il Napoli

Nella 33esima giornata di Serie A, al Milan basta un gol di Rabiot per avere la meglio sul Verona al Bentegodi in un match tutt’altro che esaltante.

Al 41′ la giocata decisiva del centrocampista francese, che consente ai rossoneri di agganciare al secondo posto il Napoli, battuto ieri dalla Lazio al ‘Maradona’. Entrambe le squadre sono appaiate a 66 punti. Il Verona resta invece fanalino di coda a 18.

Allegri: “A fine stagione il risultato va oltre il bel gioco”

“In alcuni momenti potevamo attaccare di più la profondità con gli attaccanti, avrebbero allungato il Verona. Però la cosa più importante e bella è che c’è stata partecipazione da parte di tutti in fase di non possesso. Nelle situazioni in cui abbiamo rischiato un po’ sono un po’ di mischie, a parte la palla concessa a fine primo tempo”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a Dazn dopo la vittoria dei rossoneri per 1-0 col Verona al Bentegodi. “La squadra voleva portare a casa questa vittoria perché ne conosceva l’importanza. Siamo a fine stagione, il risultato va oltre a quelle che possono essere le belle giocate ed il bel gioco. È normale“, ha aggiunto.

Allegri: “Futuro? Penso al Milan, proseguiremo insieme”

“Futuro? Il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”, ha affermato Massimiliano Allegri. “Se una chiamata della Nazionale potrebbe farmi vacillare? Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata”, ha affermato.