Serie A, Juventus-Bologna 2-0: spallata Champions dei bianconeri

Gli uomini di Spalletti vanno a +5 su Como e Roma

Ottima prova di forza in chiave Champions per la Juventus, che batte 2-0 il Bologna nella 33esima giornata di Serie A. Bastano 90 secondi ai bianconeri per portarsi in vantaggio con Jonathan David, che insacca di testa su cross di Kalulu. Gli uomini di Spalletti continuano a spingere con grande ritmo e raddoppiano pochi minuti dopo con Francisco Conceiçao, partito però con qualche istante di anticipo, con la rete dunque annullata per fuorigioco. Il Bologna non riesce a reagire e la Juve va ancora vicina al 2-0, prima nuovamente con Conceiçao, poi con Holm che colpisce la traversa e sul finale del primo tempo con David.

Nella ripresa la squadra di Italiano inizia con più convinzione, sfiorando il gol del pareggio dopo 2 minuti con Orsolini. Ma al 57′ la Juventus trova finalmente il gol del raddoppio, ancora con un colpo di testa, questa volta di Khephren Thuram su assist di McKennie. Al 62′ Rowe colpisce il palo da pochi metri, ma è l’unica occasione di ritornare in partita per i rossoblù. Grazie a questo successo la Juventus consolida il quarto posto salendo a 63 punti, portandosi a +5 da Como e Roma. Il Bologna resta invece in ottava posizione a 48 punti, vedendo probabilmente svanire ogni speranza di qualificazione a una delle coppe europee.