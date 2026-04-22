Bologna, marito e moglie trovati morti: sospetto omicidio-suicidio

Una coppia di coniugi è stata trovata morta martedì a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto si apprende, l’ipotesi più probabile è quella dell’omicidio-suicidio. Mauro Zaccarini, un 73enne, avrebbe prima ucciso la moglie, Adriana Mazzanti, di 63 anni, e poi si sarebbe tolto la vita.

Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia sui corpi dell’uomo e della donna. A quanto si apprende sul luogo del delitto sarebbe stato trovato anche un biglietto che potrebbe fornire ulteriori elementi. La coppia, a quanto si apprende, si stava separando. I due erano conosciuti a Castel Maggiore perché si esibivano insieme in spettacoli di piazza in paese.