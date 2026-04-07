Vlahovic, nuovo infortunio contro il Genoa: ecco quando può tornare

Nuovo infortunio per Dusan Vlahovic poco dopo il rientro in campo. L’attaccante serbo della Juventus si era rivisto in campo contro il Sassuolo dopo un lungo stop ma si è di nuovo fermato nel riscaldamento durante il match di domenica vinto dai bianconeri contro il Genoa.

Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della partita contro i liguri, Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Nuova tegola, quindi, per i bianconeri che avevano appena ritrovato l’attaccante in un momento cruciale della stagione in cui la squadra di Spalletti rincorre il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions.

Vlahovic-Juve, si tratta per il rinnovo

Per l’attaccante serbo resta tutto da scrivere anche il futuro in bianconero. Proprio nel corso del pre-partita contro il Genoa, era stato proprio il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini a fare il punto della situazione sul rinnovo di Vlahovic il cui contratto con i bianconeri è in scadenza a giugno.

“Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro da Belgrado, mostrando reciprocamente una disponibilità a sedersi e valutare la situazione. Questi colloqui continueranno in queste settimane”, ha detto Ottolini.

Il punto sugli altri infortunati, come sta Perin

Quello di Vlahovic non è l’unico infortunio in casa Juve dopo il match contro il Genoa. Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della partita per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione.