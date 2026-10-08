Polonia, nuovo attacco con coltello a scuola: una vittima e due feriti

Un altro grave episodio in una scuola in Polonia. A Leszczydól-Nowiny, vicino a Wyszków, un 15enne ha aggredito con un coltello un operatore scolastico. Altre due persone sono rimaste ferite nell’attacco. Lo riferisce l’emittente Tvp, citando la polizia locale. Il giovane, un ex studente dell’istituto, è stato arrestato dagli agenti arrivati sul luogo poco dopo la segnalazione. Tra i feriti c’è anche il preside, che ha fermato l’aggressore.

La vittima, hanno riferito le forze dell’ordine, è una donna di 37 anni, deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Tra i feriti c’è anche un insegnante, che avrebbe riportato ferite lievi. L’aggressore, secondo i media locali, è entrato nell’edificio subito dopo il suono della campanella mattutina. L’attacco si è verificato appena un giorno dopo quello avvenuto nella scuola di Ostroleka, dove nove persone sono rimaste ferite dopo essere state aggredite da un 19enne.