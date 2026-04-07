Milan battuto, Napoli secondo dietro l’Inter: la classifica di Serie A dopo il 31° turno

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 1-0 contro il Milan allo stadio Maradona nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A di lunedì 6 aprile. I partenopei superano la squadra di Massimiliano Allegri, restando in classifica a -7 dall’Inter capolista che domenica aveva travolto la Roma 5-2. Primo tempo equilibrato, con occasioni per Pavlovic e Spinazzola. Nella ripresa, Politano entra e al 79′ segna il gol vittoria su assist di Gutierrez. Con i tre punti, i partenopei salgono a quota 65 punti in classifica, lasciando i rossoneri al terzo posto con 63.

Risultati della 31esima e classifica di Serie A aggiornata 📊 pic.twitter.com/K0cASYYGJb — Lega Serie A (@SerieA) April 6, 2026

“Per la corsa scudetto abbiamo dato, ora difendiamo il posto in Champions” ha dichiarato il tecnico rossonero Allegri al termine del match. Entusiasmo e fiducia in casa azzurra. Conte non abbandona il sogno tricolore: “La vedo dura ma se davanti sbagliano dobbiamo farci trovare pronti” ha detto il tecnico salentino che ha ringraziato tutti i suoi calciatori.

Per il Napoli si tratta della quinta vittoria consecutiva. La squadra di Conte continua a mantenere la pressione sulla prima in classifica. Inter che però nel 31esimo turno di Serie A guadagna un punto nel distacco sulla seconda, ora a -7. Il Milan scivola a -9 dai nerazzurri: per i rossoneri si tratta della seconda sconfitta in trasferta di fila.

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri e l’allenatore del Napoli Antonio Conte durante la partita di Serie A tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)

La classifica di Serie A dopo la 31esima giornata