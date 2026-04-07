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martedì 7 aprile 2026

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Milan battuto, Napoli secondo dietro l’Inter: la classifica di Serie A dopo il 31° turno

Milan battuto, Napoli secondo dietro l’Inter: la classifica di Serie A dopo il 31° turno
Napoli-Milan, Matteo Politano esulta dopo il gol (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Al Maradona finisce 1-0, in gol Politano

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 1-0 contro il Milan allo stadio Maradona nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A di lunedì 6 aprile. I partenopei superano la squadra di Massimiliano Allegri, restando in classifica a -7 dall’Inter capolista che domenica aveva travolto la Roma 5-2. Primo tempo equilibrato, con occasioni per Pavlovic e Spinazzola. Nella ripresa, Politano entra e al 79′ segna il gol vittoria su assist di Gutierrez. Con i tre punti, i partenopei salgono a quota 65 punti in classifica, lasciando i rossoneri al terzo posto con 63. 

“Per la corsa scudetto abbiamo dato, ora difendiamo il posto in Champions” ha dichiarato il tecnico rossonero Allegri al termine del match. Entusiasmo e fiducia in casa azzurra. Conte non abbandona il sogno tricolore: “La vedo dura ma se davanti sbagliano dobbiamo farci trovare pronti” ha detto il tecnico salentino che ha ringraziato tutti i suoi calciatori.

Per il Napoli si tratta della quinta vittoria consecutiva. La squadra di Conte continua a mantenere la pressione sulla prima in classifica. Inter che però nel 31esimo turno di Serie A guadagna un punto nel distacco sulla seconda, ora a -7. Il Milan scivola a -9 dai nerazzurri: per i rossoneri si tratta della seconda sconfitta in trasferta di fila.

Milan battuto, Napoli secondo dietro l’Inter: la classifica di Serie A dopo il 31° turno
L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri e l’allenatore del Napoli Antonio Conte durante la partita di Serie A tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)

La classifica di Serie A dopo la 31esima giornata

  1. Inter — 72 pt
  2. Napoli — 65 pt
  3. Milan — 63 pt
  4. Como — 58 pt
  5. Juventus — 57 pt
  6. Roma — 54 pt
  7. Atalanta — 53 pt
  8. Bologna — 45 pt
  9. Lazio — 44 pt
  10. Torino — 42 pt
  11. Fiorentina — 42 pt
  12. Sassuolo — 42 pt
  13. Udinese — 40 pt
  14. Genoa — 33 pt
  15. Parma — 35 pt
  16. Cagliari — 30 pt
  17. Cremonese — 27 pt
  18. Lecce — 27 pt
  19. Verona — 18 pt
  20. Pisa — 18 pt
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